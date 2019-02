Città di Castello, incendio nella notte: tre auto divorate dalle fiamme, indagini in corso

Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte. L'allarme è scattato intorno all'una della notte tra il 20 e il 21 febbraio e i vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti in via delle Magnolie per domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell'ordine. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti le fiamme si sarebbero sprigionate da una singola auto parcheggiata, per poi danneggiare anche i mezzi vicini.

A Perugia, intanto, si moltiplicano i roghi di auto parcheggiate, tanto che sta prendendo corpo l'ipotesi di un vandalo seriale. Gli investigatori stanno indagando. L'ultimo caso a Fontivegge, con due auto incendiate e la decisione del sindaco Romizi di aumentare i controlli della municipale.