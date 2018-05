A fuoco annesso agricolo, le fiamme lambiscono anche quelli dei vicini: indagini in corso

A fuoco un annesso agricolo nel comune di Marsciano. Le fiamme, da quanto si apprende, hanno lambito anche la struttura dei vicini. Numerose le chiamate alla centrale operativa del 115, che ha inviato due squadre con l'ausilio dell'autobotte per domare le fiamme. Secondo quanto ricostruito, nessuna persona è rimasta ferita, ma sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incendio. La natura dei danni causati dalle fiamme, non sono ancora stati resi noti.