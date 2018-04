Fiamme e fumo in un'abitazione a Marsciano, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul posto

Attimi di paura per un incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 aprile, in un'abitazione a Castiglione della Valle nel comune di Marsciano. L'allarme è scattato intorno alle 18; da quanto si apprende le fiamme hanno interessato i locali al piano terra dell'abitazione, mentre il fumo e il forte calore si sono propagati anche al piano superiore. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala e un'autobotte per domare le fiamme. Le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.