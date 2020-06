Incendio in una cartiera a Trevi: vigili del fuoco in azione per domare le fiamme

Vigili del fuoco in azione a Trevi, dove verso l'ora di pranzo sono intervenute le squadre di Foligno e Spoleto con il supporto di una autobotte (una kilolitrica con 25mila litri di acqua) dalla centrale di Perugiaa seguito di un incendio scoppiato in una cartiera. Mezzi e uomini sono ora in azione per domare le fiamme divampate nel piazzale della cartiera, dove ha preso fuoco la carta da macero che vi era stata depositata, che hanno poi interessato diverso materiale senza per fortuna causare feriti.

Ore 15.35 - Continuano le impegnative operazioni da parte dei Vigili del Fuoco, mentre dalla centrale sono stata inviae sul posto un'altra autobotte e la squadra Cavour.

(seguono aggiornamenti)