Moiano, incendio in un bosco non bonificato: rischio ordigni bellici per i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione a Città della Pieve per un incendio scoppiato un un bosco in località Le Coste, nella zona della frazione di Moiano. In azione una squadra di Perugia e un elicottero oltre a diversi volontari, con le operazioni rese però complicate dal fatto che si tratta di una zona non bonificata nel dopoguerra, con il conseguente rischio di trovarsi a che fare con vecchi ordigni bellici.

(seguono aggiornamenti)