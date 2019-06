Gualdo Tadino, tre incendi feriscono il bosco: vigili del fuoco in azione

Tre incendi nei boschi di Gualdo Tadino. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno. Sul posto le squadre dei distaccamenti di Gaifana e Gubbio. Domato il rogo sopra Cerqueto. In Valsorda, invece, la situazione è più complessa. Arginato e sotto controllo il primo incendio, fiamme ancora vive nella zona delle piscine. Indagini in corso per chiarire la dinamica e l'origine dei roghi.