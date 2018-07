Incendi in serie al Trasimeno, cinque roghi in poche ore: fermato presunto piromane

Inviduato grazie all'allarme dei testimoni, che hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri forestali hanno fermato un uomo nel pomeriggio di domenica e l'hanno portato in caserma per accertamenti. La pista seguita dai militari è che l'uomo potrebbe essere un piromane, responsabile di cinque incendi tra Tavernelle, Piegaro e Pietrafitta. I vigili del fuoco, subito accorsi sul posto, sono riusciti a domare le fiamme.



L'auto dell'uomo sarebbe stata sequestrata. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti diversi ordigni incendiari sabbero stati lanciati dall'auto in corsa per scatenare gli incendi. Gli accertamenti sono ancora in corso.