IN BREVE Inizia male l'anno per un pregiudicato: dai domiciliari a Capanne per scontare 5 anni in carcere

Era già sottoposto ai domiciliari, ma il nuovo anno non è iniziato bene per un giovane 35enne. L’ufficio di sorveglianza di Perugia ha emesso nei confronti dell’uomo un ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere in quanto, non ricorrendo più le condizioni della detenzione domiciliare, dovrà scontare una pena ulteriore di anni 5, mesi 6 a seguito di cumulo di pene in ordine a vari reati contro il patrimonio, commessi nella provincia di Perugia. I Carabinieri di Santa Maria degli Angeli immediatamente lo hanno rintracciato e dopo le formalità di rito lo hanno portato al carcere di Capanne dove passerà un lungo periodo.