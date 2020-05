In Breve - Incendi di sterpaglie a catena in tutta la provincia: interventi dei vigili del fuoco

Una giornata di interventi per arginare piccoli incendi in provincia di Perugia. Molte le chiamate alle centrali operative da parte dei cittadini allarmati dalla fiamma ma per fortuna i danni sono stati pochi e non ci sono stati rischi per case e persone. A Spoleto i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sterpaglie tra Pontebari e San Giacomo, lungo la pista ciclabile. Le fiamme erano visibili da lontano e le chiamate giunte al 115 sono state numerose. A Foligno incendio (sempre de sterpaglie) a Sant'Eraclio. Vigili del fuoco in azione anche a Perugia: intervento al Percorso Verde di Pian di Massiano.



