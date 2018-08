In breve - Gualdo Tadino, nuovi lavori alle condutture: stop al servizio idrico, le vie interessate

Non è un problema di siccità, come invece accade altrove in Umbria, ma l'eventuale blocco del servizio idrico o la scarsa pressione sia in alcune aree di Gualdo, potrebbe essere determinato dai lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. I rubinetti dovrebbero restare a secco dalle 14 alle 17 di mercoledì 8 agosto nelle seguenti vie: Via Calabria, Via Sicilia, Via Puglia e alle abitazioni che si affacciano da incrocio Via Flaminia Antica fino alla rotatoria di Via Aldo Moro lato dx della S.S.444. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445