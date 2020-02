In Breve - Corso Vannucci, cadono pezzi di intonaco da palazzo

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Corso Cavour è intervenuta, con il supporto della autoscala della sede centrale, per un distacco di parti murarie da un palazzo di Corso vannucci. Il distacco non ha provocato feriti. È stata messa in sicurezza l'area. L'allarme lanciato da alcuni passanti. Sono in corso i rilievi per capire il grado di soliditá strutturale della struttura interessata ai distacchi.