A spasso per il lungolago di Passignano sul Trasimeno con la cocaina in auto, arrestato

In giro per il lungolago di Passignano sul Trasimeno con la droga nascosta in auto, scattano le manette per un albanese con precedenti di polizia e penali (sempre in materia di droga).

L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, è stato individuato dalla Polizia di Stato, seguito nei suoi giri e poi fermato ieri pomeriggio, intorno alle 17.30.

Sceso dall’auto ha mostrato i documenti e ha aperto il bagagliaio per mostrare agli agenti cosa vi fosse all’interno, senza trova nulla di sospetto.

I poliziotti, però, hanno approfondito la perquisizione e nel portaoggetti dello sportello lato passeggero, hanno trovato un involucro con 40 grammi di quella che poi si rivelerà cocaina.

Davanti al giudice per la direttissima, l’uomo ha deciso di patteggiare due anni e 4 mesi ed è tornato libero.