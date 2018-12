Travolto dal camion: muore Michele, giovane imprenditore edile

Dolore nella comunità tuderte per la morte del giovane Michele Bertoldi, titolare di una ditta a conduzione familiare che nella giornata di ieri ha perso la vita dopo che il suo stesso camion, sfrenando, lo ha travolto. E' questa la prima drammatica ricostruzione della tragedia che si è consumata intorno alle 9 del mattino a Camerata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Usl Umbria 1, i carabinieri di Todi e un'ambulanza del 118 che non ha potuto far nulla per strappare alla morte questo giovane imprenditore, conosciuto e stimato da tutti. Per riuscire a ricostruire la dinamica della tragedia saranno disposti tutti gli accertamenti utili nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Spoleto. La salma del 42enne è stata traslata all'ospedale Santa Maria, a disposizione dell'autorità giudiziaria.