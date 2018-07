Tragedia lungo la strada: tremendo impatto con l'auto: muore ragazza di 20 anni

Aveva appena vent'anni, la giovane donna rimasta vittima di un tragico incidente stradale nella tarda serata di domenica 22 luglio, alle ore 22.20 circa. Un impatto fatale, che purtroppo non ha lasciato scampo alla 20enne, originaria di Sansepolcro, che in quel momento stava viaggiando a bordo di una Toyota lungo la strada provinciale n.100 tra Pistrino e Fighille, nel comune di Citerna.

Per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto ha sbandato finendo fuori strada. Un impatto violento, tanto che a nulla sono valsi i soccorsi per poter salvare la giovane. Ferita, fortunatamente in maniera non grave, l'amica che viaggiava in auto insieme a lei. Intervenuti sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello e i vigili del fuoco del distaccamento tifernate.