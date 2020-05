Dormitorio abusivo alla stazione ferroviaria, beccati e denunciati in tre a Santa Maria degli Angeli

Occupano un fabricato in disuso alla stazine di Santa Maria degli Angeli, ma la segnalazione dei cittadini di vedetta li fa scoprire e finiscono denunciati in tre.

I cittadini hanno chiato la Polizia quando hanno visto tre persone scavalcare la recinzione dei binari della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e introdursi in alcuni fabbricati industriali, ormai in disuso.

Gli agenti del Commissariato di Assisi e personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria- Marche hanno ispezionato lo stabile e trovato tre persone che erano entrate attraverso un varco nella rete metallica.

Si tratta di un cittadino di nazionalità marocchina classe 1981 residente a Perugia, ma di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato e gravato da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Assisi e irregolare sul territorio nazionale e un 38enne, di nazionalità marocchina e un 45enne tunisino entrambi regolari sul territorio nazionale, ma di fatto senza fissa dimora. Per tutti e tre è scattata la denuncia per il reato di invasione di edifici.

Il 49enne di nazionalità marocchina è stato denunciato anche per il reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Assisi ed è stata avviata la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale.