Imbocca la E45 contromano e causa un frontale, rintracciata la conducente: ha 98 anni

Rintracciata la conducente che nella mattinata di oggi, martedì 9 gennaio, ha creato un incidente dopo essere entrata contromano lungo la E45. Si tratta di una donna di 98 anni, classe 1920, rintracciata dai carabinieri dopo che la stessa aveva lasciato il luogo dell'incidente per chiedere soccorsi ai passanti.

L'incidente. All'altezza di Todi, in carreggiata nord, è andata ad impattare contro due veicoli che procedevano nel senso di marcia opposto a quello preso dalla conducente, poi si sarebbe allontata a piedi spaventata, fermando un'auto di passaggio e chiedendo di essere riportata a casa. Due i feriti soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale, anche se fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per l'anziana conducente è scattata formalmente la denuncia.