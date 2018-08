Più sicurezza nei parchi dei quartieri: scatta il piano per una nuova illuminazione a Ponte San Giovanni

Nuova illuminazione nei parchi e nelle aree verdi di Ponte San Giovanni, uno dei quartieri più popolosi della periferia perugina, nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico nel territorio comunale.

Questa settimana sono infatti in corso le sostituzione dei lampioni delle aree verdi di Ponte San Giovanni, in particolare nel parco”Grande” e nel parco “Bellini”. Gli interventi riguardano anche la zona verde tra i due parchi fino ad arrivare alle scuole, dove si è deciso di installare nuovi punti luce aggiuntivi per illuminare il percorso pedonale di collegamento, prima praticamente privo di illuminazione.

Verranno eseguite anche operazioni di bonifica rimuovendo dei pali in cemento non più utilizzati, che altrimenti potrebbero nel tempo costituire un pericolo. Altri interventi saranno realizzati in futuro, in coordinamento con altri lavori di realizzazione di nuovi servizi e con l’attrezzaggio di nuove aree, nella zona tra la piscina comunale e via Grieco.

“Gli interventi in corso –sottolinea il Vicesindaco Urbano Barelli- sono particolarmente importanti perché, oltre a rappresentare una significativa azione di risparmio energetico, contribuiranno anche a rendere più sicure le aree verdi del nostro territorio comunale. Interventi analoghi –ha aggiunto il Vice Sindaco- sono già previsti in tutte le aree verdi di proprietà comunale e in alcune di esse sarà anche garantito l’accesso gratuito ad internet con sistemi wi-fi.”