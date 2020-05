Il pesce del Trasimeno sui menù delle mense scolastiche e pubbliche dell'Umbria

Nei menù delle mense pubbliche, scolastiche dei comuni e quelle universitari a breve ci saranno anche pietanze a base di pesce del Lago Trasimeno. La proposta dei consiglieri leghisti Valerio Mancini ed Eugenio Rondini è stata approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria nell'ultima seduta. Un voto unanime dopo che è stato accoto anche l'emendamento (avanzata da Meloni e Bori, Pd) che estende l’azione di promozione alle mense universitarie, delle aziende sanitarie e ospedaliere ed amplia gli interventi anche alle altre eccellenze alimentari regionali.

“Alcune specie di pesce del Trasimeno – ha detto in aula Valerio Mancini - rappresentano un alimento nutriente e altamente digeribile, con un basso apporto calorico e un buon contenuto proteico. In età scolare, un'alimentazione ricca di pesce è una risorsa preziosa per la crescita e lo sviluppo delle capacità cognitive. La pesca sulle acque del Trasimeno – ha sottolineato - rappresenta un'attività in grado di coniugare economia, tradizione e ambiente e che la comunità locale di pescatori è tra le più numerose d'Italia, per quanto riguarda le aree interne. La pesca praticata sul Lago Trasimeno rappresenta anche un importante e concreto fattore di sviluppo dell'economia del territorio. Vorremmo che la Regione Umbria, in accordo con i Comuni, possa introdurre il pesce di lago nei menù delle scuole. Anche perché i prodotti a km zero portano ancora ad un risparmio dei costi di trasporto e ai relativi consumi di carburante”.

Già diversi comuni umbri hanno introdotto nei menù scolastici piatti a base di pesce di lago al fine di proporre piatti del territorio e a km zero. Eugenio Rondini ha poi evidenziato che si tratta anche di “rendere i ragazzi delle scuole consapevoli della filiera del pesce e delle zone di produzione. Sarebbe importante creare percorsi scolastici per sensibilizzare gli studenti sulla qualità dei prodotti del nostro territorio, non solo i pesci del Trasimeno”.