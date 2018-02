Il Personaggio - Dal teatro alla musica, l'artista perugino "fuori dal coro" apprezzato anche da Fellini

Tra gli artisti più irregolari della Vetusta va annoverato Giorgio Straccivarius (all’anagrafe Silvano Cenci). Perugino della Conca, Giorgio è persona dai molteplici talenti: musicista, attore, regista, scrittore, performer. Ha appreso l’arte di suonare chitarra e contrabbasso dal musicista neozelandese William Hoffmeister: con lui e con Franco Caligiani suonò al Cabaret Montmartre di Nizza, accompagnando il cantante perugino Nito Vicini. Ma, per limitarci al jazz, ha lavorato con musicisti del calibro di Harold Bradley e Chet Baker.

In teatro è stato al fianco di Giampiero Frondini e Sergio Ragni con la Fontemaggiore in memorabili spettacoli. Per il teatro ha scritto, nel corso di un ventennio, con musiche e testi, “Il Nuovo Vangelo di Straccivarius, Giudizio Universale in tre atti, Prologo ed Epilogo”. Militò col FUORI di Angelo Pezzana e col Partito Radicale formando la compagnia teatrale “Fuori! Umbria” ed esordì nel 1977 come autore-attore nel famoso “Cuore rivelatore: grottesco da Edgar Allan Poe”. Alle esperienze del Teatro in piazza ha sommato quelle dei Raspanti, dello Story Teller, della Rai con “W Garibaldi” di Frondini.

In seguito a una crisi spirituale, si ritirò in un convento buddista-tibetano. Tornato al teatro, ha ininterrottamente lavorato dal 1984 al 1990. È filosofo, “cartomante, consigliere, chiaroveggente tibetano”, difensore dei diritti delle minoranze, pacifista e nonviolento. La sua scrittura è stata apprezzata da Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Federico Fellini, con cui lavorò ne “Il Casanova”.

Con la scuola ha avuto un rapporto irregolare, non accettando imposizioni pedagogiche e punti di vista conformisti: fu più volte bocciato alla maturità perché toccava in modo provocatorio il tema dell’amore omosessuale. Perugino “col dónca”, Straccivarius conosce benissimo il dialetto e non lo mette mai in farsa, ma in elegia. Scrive benissimo e parla con assoluta padronanza in perfetto italiano standard e con dizione irreprensibile. Il suo “ufficio” è la pizzeria tra via della Gabbia e via dei Priori. Fu un idolo del Little Bar, poi Papaya, esibendosi in declamazioni, forme di comunicazione riprese con successo dal mitico Paolo Vinti.

Ha insegnato “Taologia teatrale applicata” e “tecniche di improvvisazione scenica” presso il Cut di Perugia. Ha orientato, con esempi e consigli, numerosi attori, poi passati al professionismo. Un aneddoto fra i tanti. L’ex arcivescovo di Perugia, Ferdinando Lambruschini, dopo aver letto il “Nuovo Vangelo”, ricevette Giorgio in udienza privata e gli disse: “Vedi, figliolo, ciò che scrivi è sicuramente meritorio dal punto di vista artistico ma, se mi vieni a dire che sei il Cristo, allora noi preti che ci stiamo a fare? Tanto vale che ci togliamo la tonaca. Ti devi curare un po’ i nervi…”. Straccivarius rispose, cortese e lapidario: “I ministri di Dio servono per amministrare la parola del Signore”. E girò i tacchi.