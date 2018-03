Il Personaggio - Gino Puletti, attore autoformato di sicuro appeal sulla scena perugina

Gino Puletti, attore autoformato, si afferma sulla scena perugina. Dalle tavole degli oratori ai riconoscimenti di colleghi e specialisti di settore. Ha cominciato per gioco e per passione, come “ora d’aria” dopo l’impegno del tavolo da disegno e i sopralluoghi in cantiere.

Gino Puletti, professione architetto, dispone di numerosi interessi e qualificati talenti, come sa chi lo conosce. Prima di tutto la letto-scrittura e il giornalismo. È stato per anni direttore del periodico “Il Ponte”, fondato dall’indimenticabile monsignor Gino Vicarelli, intrattenendo un costante dialogo coi lettori, ma anche tenendo punti fermi, di carattere etico e religioso, nei suoi fondi, assai letti e apprezzati.

E poi il teatro. Ha cominciato a fare sul serio da quando la compagnia ponteggiana “Nduèlle” è stata presa in mano dal solido regista Leandro Corbucci, vecchia volpe delle tavole del palcoscenico. Hanno cominciato con sketches e commedie di Umberto Alunni Breccolenti, poi si sono avvicinati ai classici del teatro dialettale e non solo.

Gli ultimi due lavori “Il padrone sono io” e “Lo smemorato” hanno definitivamente consacrato Puletti come attore dalle molte risorse: mimica, voce, recitazione misurata, discreta e puntuale (non come quella sopra le righe, istrionica e ruffiana, che caratterizza tanta parte del teatro dialettale dilettantesco).

Noi che lo conosciamo, ascriviamo la sua bravura al lungo e paziente tirocinio, allo studio, al talento naturale. Ma ci piace specialmente ricordare suo padre Umberto, eccezionale figura di artigiano affabulatore. Solo chi ha sentito Umberto una volta può dire: Talis pater, talis filius.