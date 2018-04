Ciak si gira: chiusi i casting per la fiction " Il Nome della rosa": conto alla rovescia per le riprese a Perugia

Chiuso ufficialmente il casting online per la ricerca di comparse per la fiction "Il Nome della Rosa", le cui riprese avranno luogo a Perugia e a Bevagna il prossimo mese di maggio. A renderlo noto, con un post sulla propria pagina Facebook, è il Comune di Perugia, che spiega: “Sarà la produzione della fiction a prendere i contatti, nei prossimi giorni, con tutte le persone che hanno inviato i documenti richiesti”.

Il nostro centro storico tornerà ad essere il set cinematografico ideale per alcune scene della serie Tv "Il nome della rosa", tratto dal romanzo di successo di Umberto Eco. Alcune scene della fiction, che andrà in onda per la Rai, saranno girate in Piazza IV Novembre e la Rocca Paolina (si parla di un periodo compreso dal 5 al 15 maggio). Poi sarà la volta dello splendido borgo: qui, come già annunciato a novembre, saranno utilizzate principalmente la chiesa di San Silvestro e il Mercato Coperto.

Lo sceneggiato Rai sarà diviso in otto puntate e sarà diretto da Giacomo Battiato con un super cast: i nomi di punta saranno Rupert Everett e John Turturro, ma anche attori di successo, come Fabrizio Bentivoglio e James Cosmo (Il trono dI Spade). Nel team anche Roy Bava (primo aiuto regista) e il perugino Luca John Rosati, secondo aiuto regista e che proprio nella sua terra d'origine tornerà a girare. Nel cast sono stati annunciati i nomi di John Turturro nei panni del monaco Guglielmo da Baskerville e Rupert Everett in quelli dell’inquisitore Bernardo Gui. Ma c’è altro super attore italiano nel cast: si tratta di Fabrizio Bentivoglio, già vincitore di due David di Donatello (nel ’97 e nel ’99) e Nastri D’Argento 2000.