Il consiglio comunale manda un messaggio alla Tesei: abbassare l'età per screening gratuito al seno

Dal consiglio comunale di Perugia una richiesta forte e chiara alla Presidente Tesei e all'assessore Luca Coletto: abbassare l'età in Umbria per lo screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno. E' passata all'unanimità la proposta di Emanuela Mori (Italia Viva) che impegna il Sindaco e la Giunta a farsi parte attiva nei confronti della Regione dell’Umbria, nonché verso le Aziende Sanitarie di riferimento.

L'obiettivo è quello di consentire un esame precoce gratuito ad una fascia di popolazione femminile più ampia rispetto a quella attuale, ovvero a partire dai 45 anni di età con cadenza biennale. Il tutto con una nuova campagna di comunicazione istituzionale pubblica di sensibilizzazione della popolazione femminile, considerando l’importanza di alcuni fattori di rischio da ridurre (obesità, terapie ormonali eccessive) e favorendo la maternità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Umbria grazie alla diagnosi precoce e al miglioramento delle cure, 86,2 donne su 100 che hanno avuto una diagnosi di tumore alla mammella, sono vive dopo cinque anni. Nell’Azienda USL Umbria 1 è attivo un programma di screening mammografico per donne in fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni; la popolazione femminile in tale fascia di età viene invitata ogni due anni a sottoporsi ad esame gratuito presso il Centro Senologico più vicino al comune di residenza.