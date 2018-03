Il comandante generale dei carabinieri in visita a Norcia: "Militari sempre a fianco dei cittadini"

Una visita speciale ai militari di Norcia. Per la prima volta in Umbria, il nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, si è recato questa mattina a congratularsi personalmente con tutti i suoi carabinieri che dal giorno del tremendo terremoto che ha colpito l’Umbria controllano il territorio di Norcia, garantendo la sicurezza. “Sempre al fianco dei cittadini, i Carabinieri continuano a prodigarsi, garantendo sicurezza e contribuendo alla rinascita dei centri colpiti dal terremoto. Il Comandante ha visitato la Compagnia Carabinieri e la Stazione Carabinieri Forestali di Norcia, che attualmente sono dislocate nei moduli abitativi provvisori necessarie a soddisfare le esigenze alloggiative – logistiche - operative dei Reparti dell’Arma”, spiegano i militari.

Accompagnato dai vertici dell’Arma locale, il Comandante Generale ha salutato tutti i Carabinieri presenti, in servizio alla Compagnia, alle Stazioni territoriali e a quelle Forestali di Norcia e Norcia Parco, una folta rappresentanza dell’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) nonché personale appartenente ai vari reparti di rinforzo - attualmente in servizio in Umbria, pari a 20 unità del Battaglione Mobilie Emilia Romagna di Bologna - ancora impiegato soprattutto in attività anti sciacallaggio a salvaguardia delle abitazioni abbandonate.

Al termine, il Generale Nistri ha continuato al sua visita istituzionale presso i Comandi Arma degli altri centri colpiti dal terremoto, recandosi prima ad Ussita e, successivamente, a Visso e Camerino.