Sequestrata e picchiata, l'arrestato nega tutto: "Rapporti consensuali". Convalidato l'arresto

Nessuna foto, né scattata e quanto meno pubblicata sui social. Non ci sono mai state percosse o uso di corde per legare la donna. Quanto ai rapporti sessuali erano consensuali.

Risponde al giudice l’uomo arrestato per aver segretato, legato, picchiato e, forse, stuprato, una badante che aveva assunto per gestire l’abitazione. Un uomo pericoloso secondo quanto detto dallo stesso sindaco di Gualdo Tadino e dei precedenti di polizia e penali che pendono sulla testa dell’arrestato.

Difeso dall’avvocato Giacomo Manduca, è finito in carcere a Capanne ed è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e la misura cautelare in carcere.

L’arrestato ha risposto alle domande del giudice, respingendo tutte le accuse. Sostiene di non aver sequestrato e legato la donna, nega di averla picchiata e di averne abusato sessualmente. Anzi, sostiene che i rapporti sarebbero stati consensuali.

Quanto alla foto pubblicata sui social, proprio dopo aver visto quell’immagine la figlia della donna ha potuto chiamare i carabinieri e far scattare le manette.

“Il mio assistito presenta dei problemi psichici tanto da essere seguito dal Centro di salute mentale – ha riferito l’avvocato Giacomo Manduca – Nega tutti gli addebiti. Adesso guarderemo le carte, ma posso anticipare che chiederemo l’acquisizione dei documenti sanitari del mio assistito e una perizia psichiatrica”.