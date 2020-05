Il blog di Franco Parlavecchio | Questo virus ci sta rendendo più soli, più chiusi in noi stessi

Se al rientro a casa senti nell’aria un profumo di pane appena sfornato e la tua metà come primo desiderio non ti chiede un anello ma di regalarle un’impastatrice, allora comprendi che questa pausa forzata ha fatto riscoprire un’altra parte di noi.

Questa quarantena ci ha offerto del tempo in un spazio ristretto come la casa, spesso vissuta come punto di passaggio dove i familiari diventano dei semplici coinquilini che salutiamo fugacemente al mattino per rivederli sfiniti la sera. Questo virus ha trasformato le nostre vite, ha modificato i pensieri e lo farà in maniera incondizionata per molto tempo.

I comportamenti saranno sempre suggestionati dalla paura di essere colpiti da un qualcosa che non abbiamo compreso fino in fondo e che ha lasciato dentro di noi più di una ferita e molte incertezze. Basta pensare ai gesti di tutti i giorni, si passeggia a testa bassa, poco dialogo e saluti ridotti al minimo.

I volti non si riconoscono più con la loro mascherina (in alcuni casi forse è meglio così!) Siamo tutti diversi fuori e dentro. Già le persone avevano ridotto le proprie relazioni interpersonali dal vivo in favore della schiavitù da cellulare e social media, in futuro saremo ancora più stretti in noi stessi.