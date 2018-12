Tragedia lungo la variante di Gubbio, scontro tra due auto: Oreste muore a 59 anni

Uno scontro frontale, lungo la variante di Gubbio e una vita che si è spezzata tra le lamiere, a soli 59 anni. Oreste Ambrogi è morto così, vittima di un drammatico incidente accaduto questa mattina a Pian d'Assino. Stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause che ora verranno accertate dai rilievi della polizia locale di Gubbio, si è scontrato con il veicolo con a bordo M. C., 64 anni, nativo di Terni, ma stabile nell'eugubino.

Nell'impatto il 64enne è rimasto gravemente ferito tanto che al momento si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale di Branca, mentre per l'altro conducente non c'è stato purtroppo nulla da fare. In corso di accertamenti la dinamica della tragedia, accaduta intorno alle 9 di questa mattina. La vittima era originaria della Città dei Ceri e la comunità in queste ore si sta stringendo intorno ai familiari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei Distaccamenti di Gubbio e Gaifana, due ambulanze provenienti dall'ospedale di Branca e Gubbio e la polizia locale. Come detto, per il 59enne ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato inutile. Le due auto coinvolte - una Fiat Punto e una Volkswagen Touareg - sono rimaste completamente distrutte nell'impatto.

Nel dicembre dell'anno scorso, lungo la variante di Pian d'Assino, perse la vita Daniele Giacosa, originario del Piemonte mentre nell' aprile del 2017 furono addirittura tre le vittime, tutti giovani dai 32 ai 45 anni d'età. Oggi l'Umbria piange un'altra vittima della strada.