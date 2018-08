In Breve - Gubbio, lavori alle conduttore da parte di Umbra Acque, sospensione del servizio idrico, ecco dove e quando

E' un periodo di grande operatività per Umbra Acque che, oltre a fronteggiare l'emergenza idrica al Trasimeno con autobotti, dopo le polemiche e i ritardi, si trova anche a portare avanti la manutenzione idrica su una rete con molti punti dolenti. I nuovi lavori sono previsti a Gubbio il 9 agosto 2018. L'acqua sarà sospeda dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguinti vie:

- Via Valle D’Aosta

- Via Catinaccio

- Via Santa Cecilia

- Via Sangro

- Via Friuli

- Via delle Venezie

- Via Lombardia

- Via Diga

- Via Teleferica

- Via Romagna

- Via Abruzzo

- Zona Industriale