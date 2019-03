Esce di casa per un giro in bicicletta e scompare, 58enne trovato morto

E' stato trovato morto a Pian delle Macinare il 58enne scomparso ieri pomeriggio da Gubbio. L'uomo, uscito di casa per una escursione in bicicletta, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco nella tarda serata di ieri. Le ricerche, come spiega il sito locale Trgmedia, erano partite perché dopo ore dalla sua uscita da casa, l'uomo non rispondeva più al cellulare. Poi il tragico epilogo.