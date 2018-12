Tentano l'assalto al supermercato con l'acetilene, ma qualcosa va storto: caccia alla banda in fuga

Tentativo di furto nella notte, quello accaduto a Gubbio ai danni della cassa continua del supermercato Emi. Era questo l'obiettivo dei malviventi che, intorno alle 4 di questa mattina, lunedì 10 dicembre, hanno cercato di farla saltare in aria con l'acetilene per poter poi prelevare i contanti e scappare. Ma qualcosa, nel loro piano, è andato storto.

Un addetto alla sicurezza, giunto sul posto, ha messo in fuga i ladri prima ancora che riuscissero a far esplodere la cassa continua, scongiurando così il furto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gubbio guidati dal capitano Del Sette, per tutti gli accertamenti utili a risalire agli autori del tentato assalto. Le indagini sono in corso.