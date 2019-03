Nei boschi di Gubbio a tagliare alberi, operaio schiacciato da una pianta: soccorso in elicottero

Un uomo è rimasto ferito mentre stava tagliando degli alberi in località Cigliano di Colpalombo, nel comune di Gubbio. Il ferito, 62 anni, è stato prima soccoso dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso alpino che ha provveduto, quindi, a recuperarlo con un verricello per issarlo direttamente nell'elicottero del 118 .

L'incidente si è verificato intorno alle 10, in una zona particolarmente impervia che ha reso le operazioni di soccorso piuttosto articolate e complesse.

Il ferito è stato quindi portato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia per le cure necessarie. Secondo quanto è stato possibile apprendere, ha riportato alcune fratture, ma in generale le sue condizioni non sono ritenute gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e personale dell'Ispettorato del lavoro.