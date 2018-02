Maltempo in Umbria, domani scuole aperte a Gubbio: "Situazione sotto controllo"

Emergenza neve finita. Il Comune di Gubbio riapre le scuole: "Per domani mercoledì 28 febbraio, il sindaco, nell' ambito del coordinamento tra COC - Centro Operativo Comunale, Protezione Civile Regionale e Regione dell' Umbria, ha stabilito la riapertura su tutto il territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi, nonché del Museo Comunale del Palazzo dei Consoli, del Centro Accoglienza Aldo Moro “CAAM”, Centro diurno per malati di Alzehimer, Centro di accoglienza diurno “Il Passo di Ulisse” e dell’Officina di Leonardo “CSRED” in località Torraccia".



E ancora dalla nota ufficiale del Comune di Gubbio: "La ripresa dei servizi andrà comunque monitorata per verificare qualche situazione legata al perdurare di criticità soprattutto in relazione alla gestione mensa e trasporti; nel caso di segnalazioni contattare l’Uffico Servizi Scolastici ai numeri 075 9237 524 - 525. Le condizioni meteo sono comunque costantemente sotto controllo, per valutare l’evolvere delle previsioni anche nei prossimi giorni".



Stessa cosa a Gualdo Tadino, dove il sindaco ha annunciato l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.