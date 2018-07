Divampa un incendio nel bosco: corsa contro il tempo per domare le fiamme

Uomini e mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio, in zona Santa Cristina per un incendio divampato nel bosco. Sconosciute al momento le cause che hanno innescato le fiamme: sul posto sta operando la squadra del Distaccamento di Gubbio con il supporto dei colleghi della centrale di Perugia. Da quanto si apprende le fiamme, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, sono sotto controllo e nessuno è rimasto coinvolto.