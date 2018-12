Va a sbattere con l'auto: donna soccorsa e trasportata in ospedale

E' finita in ospedale, in stato confusionale, dopo lo schianto. I vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti lungo la rotatoria della Città dei Ceri che conduce alla strada della Contessa per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Non si conosce la dinamica dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ma da quanto ricostruito una sola vettura è rimasta coinvolta. La donna alla guida è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale medico sanitario del 118 e trasportata in ospedale per tutte le cure del caso.

Una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco. Nella mattinata di oggi si sono registrati diversi incidenti. Un terribile schianto sulla variante della Pian d'Assino in cui ha perso la vita un uomo, un incidente a Gualdo Tadino e un incidente lungo la E45 (fortunatamente senza gravi conseguenze).