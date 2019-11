Investito mentre attraversa la strada, 81enne muore in ospedale

E' morto al pronto soccorso dell'ospedale di Branca l'uomo di 81 anni investito nella prima serata di oggi, 28 novembre, mentre attraversava la strada, a Padule di Gubbio.

Subito soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasferito in condizioni molto critiche all'ospedale di Branca, dove è deceduto poco dopo. Troppo gravi le conseguenze riportate nell'incidente. Accertamenti in corso per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.