Coronavirus, controlli anti-contagio a Gubbio: alla Posta senza validi motivi, denunciati

Nella rete dei controlli a Gubbio sono state decine le denunce per violazione delle leggi anti-contagio. Lo ha riferito il sindaco di Gubbio Stirati dopo il bilancio presentato dalle forze dell'ordine e polizia municipali. Agli uffici Postali di Gubbio e di Padule per ragioni non indispensabili sono state comminate delle sanzioni. Per altri comportamenti e raggruppamenti non consentiti sono stati sanzionati anche gruppi di giovani.

