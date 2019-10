Tragico incidente con il furgone, muore a 58 anni: addio a Luca

E' rimasto incastrato con il proprio furgone sotto il cavalcavia in zona Zappacenere, mentre stava percorrendo via Fontecese. Un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo a Luca Fecchi, 58 anni, titolare di un'attività nel settore dell'edilizia. Secondo quanto è emerso, l'uomo, a causa del contraccolpo, ha riportato ferite purtroppo fatali.

Furgone rimane incastrato nel sottopasso, muore a 58 anni

Immediato l'intervento del personale medico - sanitario del 118 che ha tentato il tutto per tutto per strapparlo alla morte, trasportandolo all'ospedale più vicino. Per il 58enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto all'ospedale di Branca. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.