Gubbio, incidente sulla Perugia-Ancona: auto sbanda e finisce contro la segnaletica, un ferito

E' rimasto ferito, ma in modo lieve, il conducente dell'auto rimasta coinvolta in un incidente stradale oggi pomeriggio. L'episodio si è verificato lungo la Perugia-Ancona, nei pressi dell'uscita di Gubbio.

Coinvolto un solo veicolo che, per cause in via di accertamento, è finito contro la segnaletica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, personale del 118 e la polizia stradale per gli accewrtamenti di rito. Non risultano coinvolti altri mezzi.