Gubbio, auto si ribalta nella scarpata: due feriti

Incidente nelle prime ore di sabato 27 giugno nella zona boschiva di Gubbio. Un'auto militare - per cause ancora in corso di accertamento - si è ribaltata più volte in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elicottero del 118 e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. A lanciare l'allarme, secondo quanto ricostruito da una nota dell'ospedale di Perugia, le due persone a bordo dell'auto, rimaste coscienti nonostante l'impatto. La donna è stata trasportata all'ospedale di Perugia per trauma cranico e trauma toracico. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Branca.

