Gubbio, incendio sul tetto di un'abitazione: vigili del fuoco domano le fiamme

Intervento dei vigili del fuoco a Gubbio, nei pressi di via Erasmo da Rotterdam per spegnere l'incendio proveniente dal tetto di un'abitazione. La squadra locale, intorno alle 15.15 di oggi - domenica 25 febbraio - è intervenuta a seguito dell'allarme dato alla centrale operativa del 115. Secondo quanto ricostruito l'incendio sarebbe stato innescato probabilmente dalla canna fumaria, ma sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per riuscire e risalire alle cause. Grazie a un tempestivo intervento, sono stati scongiurati danni e conseguenze ben più gravi.