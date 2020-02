Gubbio, Ilaria Matteucci trovata morta dopo 18 giorni di ricerche: indagano i carabinieri

Dopo 18 giorni di ricerche, in queste ore, è stata confermata la notizia che si temeva di più: Ilaria Matteucci è stata ritrovata priva di vita. Il corpo, secondo quanto si apprende dai media del Trentino, è riemerso dalle acque di una Diga in località Mori. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri. Ilaria, originaria di Bolzano, si era trasferita da 14 anni in Umbria a Gubbio per portare avanti un suo progetto legato alla natura e agli animali. Ma a febbraio di questo anno aveva deciso di ritornare nella sua Regione: il 10 è scomparsa dopo essersi allontanata - non ha lasciato detto nulla - dalla casa di un amico che la ospitava. Ilaria Matteucci non aveva nessun motivo per togliersi la vita come ribadito da amici e parenti dato che era stata assunta da un consorzio e avrebbe dovuto prendere servizio a breve e aveva anche individuato un appartamento dove andare a vivere. Le indagini vanno avanti per fare chiarezza. In questi 18 giorni le ricerche non si sono mai interrotte.