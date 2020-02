Alla guida ubriachi, intensificati i controlli notturni su Flaminia e Pian d'Assino: denunciati due giovani

Controlli notturni intensificati nell'eugubino-gualdese. Con i carabinieri impegnati in accertamenti sulle auto in circolazione, in particolare sulla Flaminia e sulla Pian d'Assino contro la guida sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Ventisette i veicoli controllati e altrettanti conducenti sottoposti a test spefici.

Due sono risultati fuori dai valori stabiliti per legge. Il primo, un 29enne di Nocera Umbra, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,98 grammi per litro, mentre il secondo, un 23enne residente a Scheggia, che aveva trascorso la serata presso un locale notturno di Gubbio, aveva un tasso alcolemico pari a 2,20 grammi per litro.

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia e il ritiro della patente di guida con relativa decurtazione di dieci punti.