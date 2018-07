Schianto lungo la Contessa, camion carico si ribalta lungo la strada: conducente in ospedale

Schianto lungo la strada Contessa nella mattinata di lunedì 9 luglio. Un camion carico di di klinker per il cemento si è ribaltato su un fianco in località Fonte Arcano, a Gubbio.



Il conducente, subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gubbio. In azione anche una gru dal distaccamento di Terni per rimuovere il mezzo incidentato. Inevitabili i disagi al traffico.