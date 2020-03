Strade sicure, lavori al via sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”

A partire dal 1 aprile le squadre operative dell'Anas eseguiranno i lavori di ripristino della pavimentazione sulle rampe e sulla bretella di collegamento dello svincolo “Gubbio Est”, lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Per consentire l’esecuzione degli interventi, lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso sia in ingresso che in uscita. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli “Gubbio Centro” e “San Marco/Padule”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.