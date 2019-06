Gubbio, camion contro i contatori a un passo dai palazzi: allarme per la fuga di gas

Incidente in via Frate Lupo a Gubbio. Un camion è finito contro i contatori del gas di un condominio, fermandosi a poca distanza dall'edificio. Allarme nella zona per un copiosa perdita, rapidamente messa sotto controllo da vigili del fuoco e tecnici.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. Particolarmente articolate, invece, le operazioni per rimuovere il mezzo pesante.