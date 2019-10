Incidente durante una battuta di caccia: cinquantenne operato d'urgenza a Perugia

E' ricoverato in gravi condizioni un cacciatore cinquantenne che nella giornata di oggi è rimasto ferito durante una battuta di caccia a Gubbio. L'uomo, secondo l'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia, sarebbe stato "colpito in più parti del corpo". I compagni di caccia hanno richiesto l'intervento del personale medico del 118. Dopo le prima cure "per tamponare le ferite", è stato immediatamente trasportato il cacciatore al pronto soccorso di Branca ma poco dopo si è disposto il trasferimento in elisoccorso - con Icaro - al Santa Maria della Misericordia per un intervento chiururgico complesso. L'uomo, dopo l'intervento, è stato portato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.