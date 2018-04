Gubbio, bambina investita da un pulmino: trasportata in ospedale

Investita da una navetta. Incidente stradale nella tarda mattinata di domenica 22 aprile in pieno centro storico a Gubbio. Un bambina, in visita alla città con la famiglia, è stata urtata da un pulmino in servizio navetta.



La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei sanitari la bambina avrebbe riportato delle lesioni ai legamenti di un piede e dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico.