Gubbio, auto finisce contro la recinzione di una casa e si ribalta: ferito il conducente

L'automobile ha sbandato, è finita contro la recinzione di una casa, quindi si è ribaltata. E' successo all'alba di oggi, a Cipolleto di Gubbio. Ferito il conducente dell'auto, trasportato in ambulanza all'ospedale di Branca per essere medicato. Le sue condizioni non sono ritenute particolarmente critiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre l'uomo dalla vettura ribaltata, e i carabinieri di Gubbio a cui spetta il compito di chiarire l'accaduto. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.