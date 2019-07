Minaccia i vicini armato di mattone e cacciavite, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Pomeriggio di follia a Fossato di Vico: armato di mattone e cacciavite minaccia i vicini di casa e poi aggredisce i carabinieri. I militari di Scheggia hanno arrestato un cittadino marocchino, ma residente a Costacciaro, per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, secondo la ricostruzione dell'Arma, ubriaco, ha cominciato a minacciare i vicini. All'arrivo dei carabinieri, poi, ha minacciato di lanciare il mattone che teneva in mano contro l'auto di servizio. Poi li ha presi a calci. I militari, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo. Infine è stato arrestato.

L'uomo è noto alle forze dell'ordine. E' stato multato più volte per ubriachezza molesta perché disturbava i cittadini della zona ed è stato denunciato nei primi giorni di luglio per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l'etilometro. Ora è trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Gubbio in attesa del giudizio direttissimo.