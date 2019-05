Paura in campagna, 82enne travolto dalla motozappa: è in ospedale

Travolto dalla motozappa. L'allarme è scattato alle 16.45 di oggi a Gubbio, in località Belvedere. Un anziano è rimasto incastrat0 sotto la motozappa con cui stava lavorando la terra. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo di 82 anni è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Branca in codice giallo. Ha riportato diverse ferite e fratture dalla gamba destra, ma non sarebbe in pericolo di vita.