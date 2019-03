La squadra del Distaccamento di Gubbio dei Vigili dl fuoco è intervenuta intorno alle 7 di oggi a Ospedaletto di Loreto per un incendio scoppiato in un locale caldaia.





L'incendio si è sviluppato in un locale dove si trovava una termostufa a legna utilizzata per riscaldare l'abitazione adiacente. Non ci sono stati feriti.